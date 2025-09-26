به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضویبرجی مدیر کل بهزیستی خراسان رضوی گفت: ۱۹ هزار ناشنوا در خراسان رضوی زندگی می‌کنند که بهزیستی برای ارائه خدمات به آنان در قالب ۱۷ مرکز توابخشی فعالیت می‌کند و اغلب خدمات آن به جامعه هدف رایگان است.

لوح موسوی رئیس هیات مدیر انجمن ملی زبان اشاره نیز مهمان ویزه این مراسم بود که در سخنرانی که به صورت زبان اشاره انجام شد از دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که کمک کار ناشنوایان هستند قدردانی کرد و خواهان ادامه و مشارکت دیگر دستگاه‌ها در رفع مشکلات جامعه ناشنوایان کشور شد.