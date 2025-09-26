اتحاد ملی و مقاومت تنها راه سربلندی ملت ایران

امام جمعه بوشهر گفت: اتحاد ملی و مقاومت در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های استعماری تنها راه سربلندی ملت ایران است و ملت ایران نشان داده نه تهدید، نه تحریم، و نه فشار خارجی، هرگز نمی‌تواند عزم این مردم را در دفاع از استقلال، امنیت و ارزش‌های انقلابی سست کند.