به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ حسین نجف زاده گفت: پرونده نگهداری غیرمجاز ۲۸۴ حلب روغن پنج کیلویی و ۷۷۶ کیلیوگرم چای به ارزش سه میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پیرانشهر رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

به گفته نجف زاده عوامل پلیس آگاهی شهرستان پیرانشهر گزارش تخلف را در پی اخبار و اطلاعات واصله و در بازرسی از یک باب منزل مسکونی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.