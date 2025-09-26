چهارمین خدمترسانی اردوی جهادی در سال جاری به مردم روستاهای حصار و فَر بخش زالیان شازند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ چهارمین اردوی جهادی از ابتدای سال تا کنون در روستاهای حصار و فَر بخش زالیان شازند برگزار شد.
در این اردوی جهادی، مردم این روستاها از ۱۲ خدمت تخصصی پزشکی و درمانی رایگان بهرهمند شدند.
مسئول گروه جهادی اثر گفت: اردوی جهادی قرارگاه «اثر» با حضور بیش از ۷۰ جهادگر در مدرسه صالحات روستای حصار و فر بخش زالیان شهرستان شازند برگزار شد.
محمدرضا میرزاخانلو افزود: طی سه روز، بیش از ۱۲ خدمت متنوع به بیش از هزار نفر از اهالی این منطقه ارائه شد و این تعداد افراد هیچ محدودیتی برای دریافت خدمات نداشتند.
میرزاخانلو گفت: در این سه روز خدمات متنوعی، چون قلب، زنان، چشم پزشکی، بینایی سنجی، اطفال، پوست، طب فیزیکی و ارتوپدی، پزشک عمومی، شنوایی سنجی، روان شناسی و اهدای عینک و داروی رایگان ارائه شده است.
امیر قدیمی مجری بنیاد علوی در استان مرکزی نیز گفت: بنیاد برای دهکهای یک و دو غیر کمیته امدادی برای ارتقای سلامت محرومان در روستاهای هدف استان به خصوص روستایهای شهرستان شازند اقدام به اجرای طرح اَسما کرده است.
این اردوی جهادی چهارمین اردوی جهادی از ابتدای سال ۱۴۰۴ در شهرستان شازند است که در هر مرحله به بیش از هزار نفر از مردم این شهرستان خدمات رایگان ارائه شده است.