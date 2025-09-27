به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ، مدیرعامل شرکت دانش بنیان با بیان اینکه صفحات قالب مسی نقش راهبردی در تبدیل مذاب به جامددر صنایع به ویژه صنایع فولادی و مس دارند گفت: با تخصص و دانش جوانان این شرکت به فناوری تولید قالب های مسی انواع قالب های مورد نیاز صنایع کشور در این شرکت بومی سازی و تولید می شود.

مجید رحیمی با اشاره به تولید ۱۸۰ هزار تنی انواع قالب های مسی در این شرکت دانش بنیان افزود: تولید این قالب ها قبل از ابن در انحصار چند کشور اروپایی به ویژه آلمان و آمریکایی ها بود که هم اکنون در این شرکت تولید و نیاز صنایع کشور تامین می شود.

وی ادامه داد : خواص مکانیکی و انتقال حرارتی بالا ازمهمترین ویژگی های قالب های مسی است که تولید آن نیازمند دانش و تخصص زیاد است که محققان و واحدهای تحقیق و توسعه شرکت امروز مطابق با آخرین استاندارهای اروپا تولید و روانه بازار می کنند .

با تولید این محصول سالانه از خروج ۵ میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری خواهد شد.