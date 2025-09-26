یادمان رضا ایرانمنش؛ بزرگداشتی برای روایتگر سالهای دفاع و هنر
رضا ایرانمنش، هنرمند برجسته سینما و تئاتر ایران، در برنامه «سنگرانه» تجلیل و تکریم شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
، این آیین بیش از یک مراسم ساده، به مثابه ورقزدن بخشی از تاریخ فرهنگی و هنری این سرزمین بود.
این مراسم،در سالن فرهنگسرای سرو شاهد حضور چهرههای نامدار شعر، موسیقی و سینمای ایران برگزار شد؛ از سیدجواد هاشمی و مانی رهنما تا حمید غلامعلی، که هر یک به نوعی یاد و خاطره همسنگر دیرین خود در عرصه هنر را پاس داشتند.
این آیین با شعرخوانی و دکلمه شاعران برجستهای چون یاها کاشانی، سید حسین متولیان، داود رحمتالهی، اکبر کتابدار، عبدالجبار کاکایی، امیر مرزبان، هما سعادت، سامی تحصیلداری، محمود اکرامیفرد، عبدالرحیم سعیدیراد، کمال شفیعی، محسن انشایی، شهریار نراقی، صابر سعدیپور و آرش شفایی رنگی دیگر یافت؛ اشعاری که درونمایه آنها مقاومت، ایثار و پاسداشت هویت ملی و مذهبی بود.
این گردهمایی، بیش از آنکه بزرگداشتی برای یک هنرمند باشد، بهانهای بود برای بازخوانی نقش بیبدیل هنر در ثبت تاریخ معاصر و ماندگاری ارزشهای فرهنگی انقلاب اسلامی.
رضا ایرانمنش از چهرههای شاخص هنر انقلاب است که نام او با نقشآفرینیهای ماندگار در سینمای دفاع مقدس و تئاتر پیوند خورده است. او تاکنون در بیش از ۳۰ اثر سینمایی و ۲۰ نمایش صحنهای و تلویزیونی حضور داشته و با کارنامهای درخشان، بخشی از حافظه هنری و فرهنگی ملت ایران را به خود اختصاص داد.
این بزرگداشت به همت فرهنگسرای سرو و کانون ادبی زمستان برگزار شد.