به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، استاندار سخنران این مراسم هم با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر تهدیدات و دشمنی‌ها گفت: ایران با تکیه بر تاریخ پرافتخار، فرهنگ و همدلی و صداقت، از هیچ دشمنی شکست نخواهد خورد.

نوذری همچنین به ظرفیت‌های بخش کوهین به ویژه در بخش گردشگری اشاره کرد و از افتتاح مجتمع بزرگ آبرسانی قاقازان ظرف یک ماه آینده خبر داد که مردم ۲۳ روستا از آب سالم بهره‌مند خواهند شد.

بخش کوهین در دوران دفاع مقدس ۱۴۷ شهید سرافراز تقدیم میهن و انقلاب اسلامی کرده است.