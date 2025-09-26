ظرفیت‌های معدنی و صنعتی سیستان و بلوچستان فرصتی بی نظیر برای سرمایه گذاری و اشتغالزای است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، استاندار سیستان و بلوچستان در دیدار با مدیران شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، گفت: ۶ معدن طلای جدید در شمال و مناطق مرکزی استان شناسایی شده که این ظرفیت‌ها فرصتی بی‌نظیر برای سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی است

منصور بیجار همچنین به ظرفیت‌های صنعتی استان اشاره کرد و افزود: برای سه کارخانۀ سیمان فعال در استان، مجوز ۸ مگاوات برق صادر شده تا سیمان مورد نیاز طرح‌های بزرگ ملی مانند بزرگترین طرح ریلی کشور و قطعات راه‌سازی استان تأمین شود.

بهروز خالق ویردی قائم‌مقام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیز گفت: ۱۵۰ نفر از نیرو‌های بومی در معدن طلای تفتان و آموزش‌های لازم را دیده و به عنوان نیرو‌های متخصص معدنی مشغول به کار هستند.

وی از برنامه‌های این شرکت برای افزایش استحصال طلا از ۵۰۰ کیلوگرم به یک تن خبر داد.