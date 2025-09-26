رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به افزایش تولید دارو در کشور، گفت: هم اکنون بیش از ۹۸ درصد دارو‌های مورد نیاز کشور از تولیدات داخلی تأمین می‌شود.

آقای مهدی پیرصالحی در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما گفت: آمار تولیدات شش‌ماهه حوزه دارو بیانگر افزایش تولید در مقایسه با سال گذشته است.

پیرصالحی گفت: سال گذشته کل بازار دارویی کشور حدود ۲۳۰ همت بود و در تلاشیم این رقم تا پایان امسال به ۳۰۰ همت برسد که این خود نشان از رشد بازار دارویی کشور است.

وی به کاهش واردات در این صنعت اشاره کرد و افزود: بیش از ۹۸ درصد دارو‌ها از نظر عددی و حدود ۸۲ درصد از نظر ارزشی تولید داخل است و تنها ۱۸ درصد وارداتی است که سیاست ما افزایش سهم تولید داخلی و کاهش ارزبری است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود؛ افزود: تأمین ارز و ریال و همچنین قیمت‌گذاری از مهم‌ترین مشکلات پیش روی صنعت دارو است که شرکت‌های دارویی همواره بر آن تأکید دارند. امید است با تعامل دولت و دستگاه‌های متولی این موانع برطرف شود.

وی درباره قیمت دارو و گلایه مردمی از افزایش قیمت داروها؛ گفت: هرگونه افزایش قیمت باید توسط بیمه‌ها پوشش داده شود تا فشار به مردم وارد نشود، اما این موضوع منوط به تخصیص به‌موقع بودجه به بیمه‌هاست.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه با اشاره به تولید تجهیزات این صنعت؛ گفت: در ابتدا ماشین‌آلات داروسازی عمدتاً اروپایی بودند و سپس نمونه‌های چینی، هندی و آسیایی وارد شدند، اما اکنون بیش از ۱۰ سال است که صنایع ماشین‌سازی داخلی وارد این حوزه شده‌اند و امروز بسیاری از دستگاه‌های داروسازی ساخت داخل با کیفیت مناسب تولید می‌شود.