وزیر خارجه ایران با اشاره به رأی‌گیری امروز شورای امنیت درباره قطعنامه تمدید اسنپ‌بک، خطاب به اعضای آن نوشت: مسئولانه عمل کنید و در کنار دیپلماسی، عدالت و حقوق بین‌الملل بایستید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «سید عباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد پیرامون رأی‌گیری درباره قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ نوشت: «بعدازظهر امروز، شورای امنیت سازمان ملل درباره پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ رای گیری خواهد کرد. این فرصتی کوتاه برای شورای امنیت است تا به رویارویی «نه» و به همکاری «آری» بگوید، و از این طریق زمان و فضای لازم را برای دیپلماسی فراهم کند».

وزیر خارجه ایران نوشت: «در روز‌ها و هفته‌های گذشته، ایران چندین پیشنهاد برای حفظ پنجره دیپلماسی ارائه کرده است، اما سه کشور اروپایی (E۳) پاسخی ندادند و آمریکا نیز سیاست خود را با فشار بیشتر ادامه داد».

او در پایان نوشت «در برابر این سیاست آشکار تشدید تنش از سوی سه کشور اروپایی و آمریکا، ایران از اعضای شورا می‌خواهد که مسئولانه عمل کنند و در کنار دیپلماسی، عدالت و حقوق بین‌الملل بایستند. قدرت هرگز نباید به معنای حق باشد».