رئیس فدراسیون والیبال ایران گفت: یادمان نرود روزهایی فکر میکردیم در سال ۲۰۲۵ ممکن است از لیگ ملتها خارج شویم، اما امروز توقع داریم جزو چهار تیم برتر جهان باشیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سید میلاد تقوی در مورد حضور تیم ملی در قهرمانی جهان بیان کرد: مثل همه مردم دوست داشتم تیم ملی والیبال امروز جزو چهار تیم برتر جهان قرار میگرفت، اما به نظرم نباید فراموش کنیم که کجا بودیم، کجا هستیم و کجا میخواستیم باشیم. هدفگذاری ما این بود که به هشت تیم برتر برسیم و امروز هستیم. هر چند اهداف دیگری را هم ترسیم کردیم که به آنها نرسیدیم، اما به نظرم همه فکر میکردیم میتوانیم چک را ببریم، اما نشد. فدای سر بچههای تیم ملی که زحمت کشیدند.
روزی نگران خروج از لیگ ملتها بودیم، اما الان ناراحت صعود نکردن به ۴ تیم برتر دنیا
وی در مورد احساسات و واکنش مردم به شکست تیم ملی از چک و عدم صعود به چهار تیم برتر جهان گفت: کاملا احساسات مردم را درک میکنم و برایشان احترام قائل هستم حتی اگر گاهی احساسات مان باعث خدشهدار شدن روحی بچهها در ۲۴ ساعت گذشته شده باشد، من به آن نگاه مثبت دارم. مردم غیرت میکشند و این ناراحتی و عصبانیتشان از روی غیرت است، اما کمی باید منطقی باشیم و منطقی صحبت کنیم.
تقوی ادامه داد: ما سال گذشته بین ۱۶ تیم لیگ ملتها پانزدهم شدیم. یادمان نرود روزهایی که فکر میکردیم در سال ۲۰۲۵ ممکن است از لیگ ملتها خارج شویم، اما امروز توقع داریم جزو چهار تیم برتر جهان باشیم. البته توقع کاملا به جاست و باید برای آن تلاش کنیم، اما باید کمی واقعنگرانهتر به آن نگاه کنیم. گاهی به شوخی میگوییم خوش استقبال بد بدرقه هستیم. البته من به این اعتقادی ندارم، اما نباید ظاهرمان هم این را نشان بدهد. قدر بچههایمان را بدانیم. ما چند مرتضی شریفی، پوریا حسینخانزاده، عرشیا بهنژاد و بقیه بچهها را داریم؟
مرتضی شریفی بارها دل مردم را شاد کرد
وی با بیان اینکه جای جواد کریمی و امین اسماعیلنژاد خالی بود، ادامه داد: هرچند علی رمضانی و علی حاجیپور بی نظیر بودند، اما نبودشان شاید از نظر احساسی به تیم ضربه زد. ما تجربه نکردیم که قدر سرمایههایمان را ندانستیم و آنجایی که باید اعتماد به نفسشان را باید برای تجربه بیشتر تقویت میکردیم و پشتشان میبودیم امروز کجا هستند؟ آیا نبودشان برای ما ایجاد حسرت نکرد؟ چقدر مرتضی شریفی دل ما را شاد کرد. مردم یادشان میآید در روزهای سختی که هر خبر امیدبخشی میتوانست یک روزنه روشنی برای مردم باز کند این مرتضی شریفیها و بازیکنان تیم ملی بودند که با همه سختیها، مشکلات و کمبودها دل مردم را شاد کردند.
میخواستیم به ۸ تیم برتر قهرمانی جهان برسیم و رسیدیم
رئیس فدراسیون والیبال با تاکید بر اینکه از روز گذشته خیلی از هواداران خوب والیبال دلداری دارند و میدانستند حال بچهها از ما بدتر است، گفت:چه کسی بیشتر از خودشان دوست داشت در چهار تیم برتر باشند؟ اگر این بازی برای من و شما یک خاطره است، برای آنها روزمه، سابقه و زندگی است، باید بدانیم که تلاششان را کردهاند. آیا باید تلاششان را فراموش کنیم؟ نمیگویم اشتباهی صورت نگرفت، گرفت و متاسف هستیم. متاسف هستیم که میتوانستیم جزو چهار تیم باشیم و نیستیم، متاسف هستیم که باید بهتر میبودیم و نبودیم. تمام هدف ما این بود که جزو هشت تیم باشیم که به دست آوردیم، اما رنکینگ را به دست نیاوردیم.
وی با اشاره به برنامه فدراسیون برای قرار گرفتن تیم ملی در رنکینگ ۱۲ جهان گفت: به اعتقاد ما و چند کشور دیگر که در اجلاس هیئت رئیسه به آقای فابیو گفتیم، این نوع از محاسبه رنکینگ نا عادلانه و اشتباه است. در جلسه هیات رئیسه آسیا گفتیم که جوری تنظیم شده اگر من به عنوان یک تیم حضور پیدا نکنم و ژاپن حضور پیدا کند، ژاپن میبازد و از من میآید پایینتر و من رنکینگم ثابت میماند. این محاسبه اشتباه است. همه فکر میکنند گروه ما آسان بود ولی این را باید در نظر بگیریم که هر سه حریف ما بیشتر از اندازههای خودشان بازی کردند، اما به دلیلی اینکه رنکینگ ما بالاتر بود ما با پیروزی امتیازهای زیادی به دست نیاوردیم، اما با یک باخت امتیاز زیادی از دست دادیم. با این حال به هدفمان در قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که هشت تیم برتر بود رسیدیم. نوع برخورد ما باید برخورد با یک تیم قهرمان باشد. از مردم خواهش میکنم که دلخوش و دلگرم به محبت شما هستم. بچهها فردا ساعت ۳:۳۰ بامداد وارد فرودگاه امام خمینی (ره) میشوند از شما خواهش میکنم حتما حضور داشته باشید. اجازه بدهید بچهها بدانند شما قدر آنها را میداند و برای تلاش، همت و غیرتشان ارزش قائل هستید.
تقوی با اشاره به رویداد مهم قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک در سال ۲۰۲۶ از مردم خواست: اجازه بدهید بچهها با دل قرص و با پشت گرم و اعتماد به نفس کامل خود را برای رویدادهای سال ۲۰۲۶ آماده کنند.
با اولینها نتیجه تیم رویایی را گرفتیم
وی در واکنش به اینکه به نظر میرسد کاپیتانی تیم ملی بار سنگینی روی دوش مرتضی شریفی گذاشته، بیان کرد: دقیقا درست است. خیلی از هواداران هم در این مورد بحث میکردند. دلیلش این است که مرتضی بیش از چیزی که شما تصور میکنید روی تیم ملی غیرت دارد. واقعا رگ غیرت گردنش را در بازیها میبینم. قبل از بازی با صربستان در تماس تلفنی به او گفتم امروز دیگر کاپیتان نیستی، امروز مرتضی شریفی باش، از تو توقع داریم مرتضی شریفی باشی. کاپیتان برای لحظات خطرناک و گذرهای تنگ تیم ملی است، بقیهاش همه از تو انتظار دارند ببری. در بازی با صربستان مرتضی بی نظیر بود.
تقوی ادامه داد: تیمی که خیلیهایشان اولین تجربه قهرمانی جهان بزرگسالشان را داشتند، کاپیتانی که اولین دوره کاپیتانیاش است، مربیای که اولین سال کار با بچهها را تجربه میکند با اولینها ما نتیجهای را کسب کردیم که در دوره تیم رویایی در سال ۲۰۱۴ کسب کردیم، یعنی هرچند سبک بازیها فرق دارد با این حال یک بار جزو ۱۰ تیم رفتهایم، اما امسال با تیمی که اولینها را تجربه میکند این اتفاق افتاد. به نظرم مرتضی شریفی به عنوان یک کاپیتان به بهترین نحوی که میتوانست نقشخود را ایفا کرد. هر چند که اگر جواد کریمی آسیب نمیدید، علی رغم اینکه در لیگ ملتها خیلی اوقات روی نیمکت نشسته بود، اما عرق و غیرتش را میدیدم.
تیم یکدستی داریم، قدرش را بدانیم
وی افزود: بچهها خیلی یکدست و یکدل هستند و این نگاه آقای پیاتزاست که باخت یک نفر باخت همه و برد یک نفر برد همه است. با این نگاه همدیگر را پوشش میدهند و شما فیلم امیرحسین اسفندیار و محمدرضا حضرت پور را دیدید. شاید بیشتر در فضای مجازی شوخیهای آقای حقپرست و آقای حسین خانزاده را میبینیم، اما همه بچهها با همین روحیه کنار تیم ملی بودند. تیم یکدستی داریم که باید به آن فرصت بدهیم. در کدام رشته تیمی و المپیکی جزو هشت تیم برتر جهان هستیم؟ در والیبال هستیم، قدرش را بدانیم. نگذاریم به روزهایی بگردیم که بچهها از مربی خواهش میکردند بخاطر فشار روانیای که در عرصه اجتماعی وجود داشت، بازی نکنند. امروز باید کمک کنیم بچهها با قدرت و با خاطرهای خوش از این مسابقات برای ۲۰۲۶ آماده شوند.
نباید بخاطر برد نسل بعدی را بسوزانیم
وی در مورد تشکیل تیم ملی ب برای حضور بازیکنان جوانان و نوجوانان در آن جهت آمادهسازی برای تیم ملی بزرگسالان گفت: امسال نیازمند نتیجه بودیم، چون بچهها در دوره نقاهت افولی بودند و از نظر روحی روانی نیازمند خودباوری برای برد بودند. به آن نتیجه رسیدند، اما در کل نباید بخاطر برد نسل بعدی را بسوزانیم. باید گاهی ظرفیت باخت داشته باشیم. اگر امروز به چک میبازیم باید ایراداتمان را برطرف کنیم. به نظرم اگر اجازه بدهیم جوانترهای ما در برخی از بازیها حضور داشته باشند اشکال ندارد. نباید بگذاریم نسل تمام شود و یک نسل جدید شروع کنیم. آقای دنیامالی یک جمله زیبایی گفت که پوست اندازی یعنی بگذاریم یک چیزی به مرز کهنگی برسد و عوض کنیم، خب نگذارید. این باید ساری و جاری باشد. اگر کمی باتجربهتر شدند نباید در باد پیروزی آنها بخوابیم باید سیاست ما ایجاد ظرفیت برای جوانترهای ما باشد. همچینین باید از اقای دنیا مالی وزیر محترم ورزش بابت حمایتها و توجه شان به والیبال و کاری که در حق فدراسیونهای ورزشی بابت مالیات انجام دادند، تقدیر و تشکر کنم.
پس از بازیهای کشورهای اسلامی تغییرات دیگری در والیبال زنان خواهیم داشت
تقوی در مورد سرمایهگذاری فدراسیون در زمینه والیبال زنان گفت: نسلی از مربیان را کنار گذاشتیم و نسل دیگری آوردیم. شاید با آنها نتیجه نگیریم و شاید هم یک پله بالاتر برویم، اما برای همین شاید عوض کردیم، چون من مربی دارم از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۲ در تیمهای ملی من بوده است. در بزرگسالان دو مقام آورده یکی ۸ از ۱۶ و دیگری ۸ از ۸. منطقی است وقتی نتیجه نگرفتهاید شما و تیمتان کامل کنار گذاشته شوید تا نسل جدید بیایند. شاید نتیجه بگیریم. به نظرم باید اجازه بدهیم والیبال از ما بزرگتر باشد. حتما تغییرات دیگری هم وجود دارد که پس از بازیهای کشورهای اسلامی انجام میشود.
سهمیه المپیک بگیریم پیاتزا ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ کامل در اختیار تیم ملی است
وی در پاسخ به این سوال که آیا پیاتزا با تیم به ایران برمیگردد، گفت: نه او میرود تا به باشگاه خودش برسد تا سال دیگر اردیبهشت ماه برمیگردد. اگر سهمیه المپیک کسب کنیم سال منتهی به المپیک را دیگر کامل در ایران میماند و ما تمام قراردادش را پرداخت میکنیم واو را در ایران نگه میداریم. توافق ما این است که در ۶ ماه اول ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در اختیار باشگاه و ۶ ماه دوم در اختیار تیم ملی است، در ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ کاملا در اختیار تیم ملی است.
تقوی در مورد نحوه توزیع سهمیه المپیک گفت: فدراسیون جهانی انتخابی المپیک را برداشته است، چون میخواهد همه مسابقات مهم باشند. قهرمان پنج قارهها مستقیم سهمیه میگیرند. در مسابقات قهرمانی جهان در ۲۰۲۷ هم سه سهمیه توزیع میشود. آمریکا هم به عنوان میزبان سهمیه نهم را دارد و سه سهمیه دیگر از رنکینگ لیگ ملتهای ۲۰۲۸ توزیع میشود. باید تمام تلاشمان را بکنیم. روبروی ما ژاپن ابر قدرت جهان قرار دارد. درست است در قهرمانی جهان نتیجه نگرفت، اما از ظرفیت ژاپن بودنش کم نمیشود. سال آینده روبروی ژاپن در قهرمانی آسیا امیدوارم بتوانیم کسب سهمیه کنیم. اگر کسب سهمیه کنیم دو سال فرصت داریم خودمان را برای المپیک آماده کنیم. اگر سهمیه بگیریم آقای پیاتزا دیگر ۲۰۲۷ کامل ایران است و سعی میکنیم لیگ را زودتر تمام کنیم تا به تیم ملی برسیم.
وی در مورد بررسی فنی عملکرد پیاتزا گفت: حتما نظرات کارشناسان را خواهیم گرفت و به آقای پیاتزا منتقل میکنیم. امیدوارم نقاط ضعف را به قوت تبدیل کنیم.
لطفا حمایت کنید تا تیم با تفکری برنده برای ۲۰۲۶ آماده شود
رئیس فدراسیون والیبال در پایان گفت: موفقیتهایی که کسب شد کار یک نفر نیست. مجموعههای مختلفی کمک کردند؛ بانک پاساگارد، وزارت ورزش، کمیته ملی المپیک، صدا وسیما حمایت کردند، اما همه امید ما به حمایت مردم و هواداران خوبمان است. خواهش میکنم اجازه بدهید این بچهها با یک خاطره خوش از تیمی قهرمان به خانه و خانوادههایشان برگردند. بعد از نزدیک پنج ماه اردو و حضور در مسابقات اجازه بدهیم با یک تفکر برنده خود را برای سال ۲۰۲۶ آماده کنند. از مردم که در این مدت کنار ما ایستادند، باشگاهها و خانواده بزرگ والیبال، همکارانم در فدراسیون و هیاتهای استانی ممنون هستم. امیدوارم با حمایت و دعای خیر شما هر چه زودتر به دستاوردهای بزرگی در والیبال برسیم.