به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،رئیس فدراسیون اسکیت با بیان اينکه نیم سال نخست امسال هم مثل همیشه پر بود از درخشش اسکیت بازان استان اصفهان در رقابت‌های بین المللی گفت: استان اصفهان همواره در سال های اخیر قطب بلامنازع اسکیت ایران بوده و ده ها قهرمان و ملی پوش را به اسکیت ایران معرفی کرده است.

مجید هنرجو در ادامه افزود: افتخار آفرینی های متعددی که حالا اصفهان را به قطب اسکیت کشور تبدیل کرده است و ثمره آن کسب ده ها نشان جهانی، آسیایی و بین المللی بوده است.

هنرجو گفت: در مجمع سالانه هیئت اسکیت استان فرصتی فرصتی فراهم شد تا تقدیر و تجلیلی از این قهرمانان پر افتخار کشورمان داشته باشیم.

وی در ادامه افزود: در این بین می‌طلبد با همکاری مسئولان و دیگر مدیران و باشگاه های استان اصفهان برای ادامه دار بودن این موفقیت ها نگاه ویژه تری به این رشته ورزشی پرنشان داشته باشیم.

در حال حاضر هیئت اسکیت استان اصفهان رتبه نخست و برتر کشور را در اختیار دارد.