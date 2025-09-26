به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ خیابان خیام جنوبی ارومیه، میزبان هنرمندانی بود که با قلم و هنر ، ایثار و از خودگذشتگی را زنده کردند.

هنر، پلی است برای پیوند نسل امروز با قهرمانانی که امنیت و آرامش را به ما هدیه کردند.

اینجا میان طرح ها و نقشها تصویر قهرمانانی زنده شد که امنیت امروزمان وامدار نام و یادشان است هنرمندانی که با دستانشان روایت کردند آنچه در تاریخ با خون نوشته بود.

