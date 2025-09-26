وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد با شهادت ۴۷ تن دیگر در این منطقه، شمار شهدا از ابتدای تجاوز رژیم اشغالگر در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) تاکنون به ۶۵ هزار و ۵۴۹ شهید افزایش یافت.

به گزارش خبرگزرای صدا وسیما؛ به نقل از پایگاه فلسطینی «امد»، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته ۴۷ شهید و ۱۴۲ زخمی به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی این منطقه منتقل شده‌اند.

این وزارتخانه تصریح کرد: هنوز پیکر‌های شماری از قربانیان در زیر آوار باقی مانده است و تیم‌های امدادرسانی و دفاع مدنی قادر به دسترسی به آنها نبوده‌اند.

بنا بر اعلام وزارت بهداشت فلسطین در غزه، بدین ترتیب شمار شهدای تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۵ هزار و ۵۴۹ شهید و شمار زخمی‌ها به ۱۶۷ هزار و ۵۱۸ زخمی افزایش یافت.

براساس بیانیه این وزارتخانه، اکثر شهدا و زخمی‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند.

منابع رسانه‌ای فلسطینی همچنین اعلام کردند شمار شهدای ازسرگیری تجاوز رژیم صهیونیستی به نوار غزه در ۱۸ مارس (۲۸ اسفند) گذشته تاکنون به ۱۲ هزار و ۹۵۶ شهید و ۵۵ هزار و ۴۷۷ زخمی افزایش یافته است.

به گفته این منابع، طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ فلسطینی در اطراف مراکز توزیع کمک‌های غذایی تحت مدیریت آمریکا و رژیم صهیونیستی شهید و ۳۳ تن دیگر زخمی شده‌اند که بدین ترتیب شمار قربانیان اطراف این مراکز به دو هزار و ۵۴۳ شهید و ۱۸ هزار و ۶۱۴ زخمی افزایش یافت.

رژیم صهیونیستی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) جنگ علیه نوار غزه را با دو هدف اصلی از بین بردن جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست از این منطقه آغاز کرد، اما در رسیدن به این اهداف شکست خورد و ناچار شد به توافق با جنبش حماس برای تبادل اسیران، روی آورَد.

در تاریخ ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ (۳۰ دی ۱۴۰۳) براساس توافقی میان حماس و رژیم صهیونیستی، در نوار غزه، آتش‌بس برقرار شد و براساس آن، تعدادی از اسیران مبادله شدند، اما در ادامه، رژیم صهیونیستی از ورود به مذاکرات مرحله دوم آتش بس، سر باز زد و از بامداد سه‌شنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۵ (۲۸ اسفند ۱۴۰۳) با نقض مفاد آتش‌بس، تجاوز‌های نظامی خود به نوار غزه را از سر گرفت.