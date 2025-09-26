به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ،حجت‌الاسلام مهدی طائب در چهل و یکیمن یادواره شهدای شهر دستگرد برخوار افزود: عمر سرمایه‌ای است که ناگزیر مصرف می‌شود که اگر به دنیا فروخته شود محدود به زمان و مکان است، اما اگر در راه خدا خرج شود، اثری بی‌پایان خواهد داشت و به همین دلیل شهدا زنده‌اند و حیات و اثرگذاری آنان ادامه دارد.

وی گفت: دشمنان انقلاب از همان ابتدا با دستگیری امام، ترور شهید بهشتی، شهید باهنر و بیش از ۱۷ هزار نفر از مردم و تحمیل جنگ تلاش کردند جمهوری اسلامی را به زانو درآورند، اما نتیجه معکوس شد و خون شهدا پایه‌های انقلاب را استوارتر ساخت.

رئیس شورای قرارگاه راهبردی عمار ادامه داد: شهدای دفاع مقدس و سرداران بزرگی، چون حاج قاسم سلیمانی، نشان دادند که شهادت نه‌تنها پایان نیست بلکه آغاز موجی تازه از بیداری و مقاومت است و امروز نام و یاد این شهدا به موتور محرک جبهه مقاومت در منطقه تبدیل شده است.

وی در خصوص موضوع انرژی هسته‌ای تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران هرگز به دنبال بمب اتم نبوده و نیست، چراکه هدف انقلاب اسلامی نجات بشریت است نه ساخت سلاح کشتار جمعی؛ این در حالی است که دشمنان با جعل روایت، ایران را به تلاش برای ساخت بمب اتم متهم می‌کنند.

حجت‌الاسلام طائب گفت: شهیدان با انتخاب آگاهانه مسیر خدا، برنده واقعی تاریخ هستند و ادامه راه انقلاب نیازمند صبر، مقاومت و هوشیاری فرهنگی و سیاسی است و وظیفه امروز ما، پاسداری از خون شهدا و آماده‌سازی زمینه تحقق وعده‌های الهی است.