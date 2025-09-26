نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد در مراسم تودیع و معارفه امام جمعه بهاباد، با تاکید بر قدرت و عظمت ایران در جهان، هرگونه تسلیم در برابر دشمنان را عین ذلت خواند.

تسلیم در برابر دشمن، چیزی جز ذلت به همراه ندارد/ ایران قوی و سرافراز خواهد ماند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت‌الله ناصری، نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد، در سفر به شهرستان بهاباد جهت حضور در مراسم تودیع و معارفه امام جمعه جدید، در جمع پرشور نمازگزاران این شهرستان سخنرانی کرد.

وی با اشاره به ا ینکه ما قدرتمند هستیم و در همه جای جهان عظمت داریم و ایران قوی خواهیم بو"، هرگونه تسلیم در برابر دشمنان، را چیزی جز ذلت و خواری ندانست.

آیت‌الله ناصری با یادآوری سیره ائمه اطهار (ع) که هیچ‌گاه زیر بار ذلت نرفتند و همواره با ایستادگی و مقاومت، یار و یاور خداوند بودند، اظهار داشت: اگر ملت ایران در برابر دشمنان ایستادگی و مقاومت کند، خداوند کمک می‌کند و در برابر نقشه‌های دشمنان پیروز خواهیم شد.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه یزد با تأکید بر عظمت روزافزون اسلام و قدرت مردم ایران در دنیا، خاطرنشان کرد: مردم دنیا و جهان اسلام و حتی علمای اهل تسنن، این قدرت، عظمت، عزت و حقانیت شما را می‌بینند و به آن افتخار می‌کنند. وی با اشاره به توطئه‌ها، تحریم‌ها و تهدیدات دشمنان علیه کشورمان که قصد تخریب عظمت، قدرت و پیشرفت علمی ایران را دارند، تصریح کرد که دشمنان در این مسیر ناکام بوده‌اند.

در پایان این مراسم، پس از قرائت احکام توسط مدیر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه یزد، حکم انتصاب امام جمعه جدید بهاباد توسط حضرت آیت‌الله ناصری به حجت‌الاسلام ابراهیمی اهدا شد.