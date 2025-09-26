پخش زنده
خطیب جمعه شهر چرام گفت: بیانات سهمحوری معظمله درباره اتحاد ملی، غنیسازی هستهای و مذاکره نقشه راه آینده کشور و رمز استحکام جبهه ملت ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویر احمد، حجتالاسلام سید نورالله افشار، امام جمعه چرام در خطبههای عبادی سیاسی نماز جمعه ۴ مهرماه، با اشاره به سخنرانی اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفت: بیانات سهمحوری معظمله درباره اتحاد ملی، غنیسازی هستهای و مذاکره نقشه راه آینده کشور و رمز استحکام جبهه ملت ایران است.
وی با بیان اینکه دشمنان ایران با فعالسازی سازوکار موسوم به ماشه به دنبال فشار و تحمیل مذاکره ذلتبار بودند، افزود: آمریکا و صهیونیستها پس از حملات اخیر به مراکز هستهای و تشدید تحریمها تصور داشتند ملت ایران عقبنشینی میکند، اما رهبر انقلاب با صراحت، مذاکره در شرایط کنونی را ضرر محض خواندند.
خطیب جمعه چرام تأکید کرد: رهبر انقلاب با تبیین مواضع روشن، هم بر مخالفت با تولید سلاح هستهای تأکید کردند و هم صدای واحدی از ایران به گوش جهانیان رساندند تا نماینده ملت در نیویورک با دست پر و عزت ملی در مجامع جهانی حاضر شود.
افشار در ادامه با اشاره به دستاوردهای اطلاعاتی ایران اظهار داشت: رونمایی بخشی از اسناد انتقالیافته از رژیم صهیونیستی، شکستن افسانه نفوذناپذیری این رژیم بود و نشان داد سربازان گمنام امام عصر (عج) ایران را به قدرت اطلاعاتی بیبدیل منطقه تبدیل کردهاند.
وی افزود: این اسناد علاوه بر اطلاعات امنیتی و هویتی، پروژههای مشترک صهیونیستها با آمریکا و اروپا و جزئیات کامل فعالیتهای هستهای و نظامی آنان را در بر میگیرد.
خطیب جمعه چرام در بخش دیگر خطبه ها با گرامی داشت یاد شهدا، شهید سید حسن نصرالله را به عنوان رهبر نمونه اسلامی و شخصیتی اثرگذار در عرصه بینالملل معرفی کرد و گفت: سید و مجموعه مقاومت (حزبالله) همواره سدی در برابر گستره نفوذ و تسلط رژیم صهیونیستی بر دنیای اسلام بودهاند.
وی با تأکید بر حفظ هویت و یاد شهدا افزود: مردم و نیروهای مقاومت اجازه نخواهند داد خون فداکاریشدگان بینتیجه بماند و تا رسیدن به آزادی قدس و پایان اشغالگری از طریق پیگیریهای سیاسی، دیپلماتیک و حرکتهای مردمی دست از تلاش نخواهند کشید.