افتتاح استخر شنا در مهربان
همزمان با هفته دفاع مقدس استخر شنای مدرن و پیشرفته شهر مهربان با حضور نماینده مردم شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.
نصیرپور با بیان اینکه حمایت از سرمایه گذاران وظیفه اصلی مسئولین است گفت:خوشبختانه استخر شنای مهربان با اتحاد و همدلی سرمایه گذار و مسئولین منطقه به ثمر نشست و امیدواریم بتوانیم زمینه حضور سایر سرمایه گذاران را در سطح شهرستان فراهم سازیم.
وی افزود:سرمایه گذاری در بخش گردشگری یکی از اولویتهای اصلی شهرستان هست و حضور وزرای از جمله وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در شهرستان در این راستا بود.
ابراهیمی بخشدار بخش مهربان گفت:استخر شنای شهر مهربان پس از سالها انتظار در زمینی به مساحت ۲۴۰۰ مترمربع و زیربنای ۱۸۰۰ مترمربع و با هزینهای بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد ریال افتتاح شد.
ابراهیمی گفت:این پروژه توسط بخش خصوصی با استاندارهای آسیایی جهت استفاده عموم مردم افتتاح شده و دارای قابلیت برگزاری مسابقات کشوری است و استاندارهای لازم را اخذ کرده است و در کنار استخر شنا وجود قسمت بدنسازی موجب شده است که قابلیت این استخر جهت انجام مسابقات ورزشی بالا رود.
وی افزود:باتوجه به قابلیت منطقه پیش بینی میشود این استخر شهرستانهای هریس، اهر، بستان آباد و سراب را هم پوشش دهد و زمینه ورود مسافران و گردشگران به منطقه را فراهم کند لذا منطقه مهربان جهت انجام مسابقات ورزشی استانی و کشوری با احداث این استخر شنای مدرن آماده میزبانی خواهد بود.
وی افزود:ایجاد زیرساختهای لازم جهت پذیرش مسافر و همچنین خدمات از اولویتهای سرمایه گذاران است و در این منطقه با مشارکت مردم و خیرین پروژههای نیمه تمام به مرحله اجرایی رسیده است.