به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویر احمد، امام جمعه سرفاریاب در ابتدای خطبه اول با بیان سخنی از مولا علی(ع) که فرموده است:"ای بندگان خدا بدانید که تقوا دژ محکم و شکست ناپذیر است ..."، خود و همه نمازگزاران و برادران و خواهران دینی را به رعایت تقوا دعوت، توصیه و سفارش کرد.

حجت‌الاسلام زارعی پور با اشاره به آیات قرآن و روایات معصومین (ع)، تغییر در اخلاق و رفتار مردم را موجب تغییر سرنوشت آنها و تغییر نعمت های الهی نسبت به آنها عنوان کرد و گفت: در دوران امامت امام حسن عسکری (ع)، تردید در حقانیت رهبران الهی در میان مردم موجب شد تا خداوند نعمت حضور امام در میان آنان را سلب کند و امام پس از آن امام یعنی امام عصر(عج) پس از مدت کوتاهی از نظرها غایب گردید.

وی در ادامه با گرامی داشت سالروز شهادت سید حسن نصرالله، آن شهید بزرگوار را رهبر و مدیری شجاع و مدبر دانست و گفت: سید مقاومت حدود سه دهه در مقابل شرور ترین و خبیث ترین افراد ایستادگی کرد و بر گردن همه مردم دنیا نه فقط مسلمانان حق بزرگی دارد و اگر چه شهادت ایشان به دست رژیم صهیونیستی ضایعه بزرگی است اما فکر و اندیشه و راه مقاوت سید حسن نصرالله زنده و جاری است.

خطیب جمعه سرفاریاب به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در خصوص مذاکره با امریکا اشاره کرد و گفت: طبق فرمایش ایشان، مذاکره همراه با تهدید و تعیین نتیجه طبق میل آمریکا، تحمیل و زورگویی است و نه منافعی برای کشور ما دارد و نه ضرری را دفع می کند و با توجه به دشمنی عمیق و بد عهدی های متعدد آمریکا نسبت به ملت ایران، بهترین راه برای مقابله با تهدیدات آمریکا، قوی شدن در عرصه های مختلف نظامی، علمی، اقتصادی و ... است.

حجت الاسلام زارعی پور دست یابی سربازان گمنام امام زمان(عج) به اطلاعات دقیق از شرایط و امکانات رژیم صهیونیستی در زمینه‌های مختلف، شکست بزرگی برای آن رژیم و پیروزی بزرگی برای ایران اسلامی محسوب می شود.