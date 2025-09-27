سرپرست میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان از افتتاح ۲۲ طرح گردشگری با حدود هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه در استان، به مناسبت هفته گردشگری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ؛ یوسف سلمان‌خواه گفت: به مناسبت هفته گردشگری، ۲۲ طرح گردشگری شامل مراکز اقامتی، تفریحی و خدماتی، با حدود هزار و ۶۰۰ ملیارد تومان سرمایه گذاری و هزینه و اشتغالزایی برای ۳۰۰ نفر در شهرستان‌های گیلان به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه افتتاح این طرح‌ها سبب توسعه زیرساخت‌های گردشگری گیلان خواهد شد، افزود: همچنین در هفته گردشگری، ۵ نمایشگاه صنایع دستی و ۸ تور گردشگری با هدف معرفی و فروش محصولات بومی و همچنین آشنایی بیشتر گردشگران با جاذبه‌های ناشناخته استان برگزار می‌شود.

سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان از اجرای ۲۰۷ برنامه در هفته گردشگری در استان خبر داد و گفت: از این برنامه‌ها، ۳۷ برنامه در شهر رشت و ۱۳۴ برنامه هم در دیگر شهرستان‌ها با هدف معرفی ظرفیت‌های گردشگری گیلان و افزایش تعاملات فرهنگی و اقتصادی برگزار می‌شود.

گیلان ۳ هزار و ۶۲۹ واحد تاسیسات اقامتی شامل؛ هتل، هتل آپارتمان، هتل بوتیک، مجتمع گردشگری، مهمان پذیر، خانه مسافر، مجتمع سرگرمی و تفریحی، اقامتگاه بوم‌گردی، ۵ اقامتگاه سنتی، اردوگاه و محوطه گردشگری، مرکز گردشگری ساحلی و دریایی (شناور)، بین راهی و اسکله گردشگری و مسافربری دریایی دارد.

۵ مهر در تقویم‌ها، به عنوان روز جهانی گردشگری نامگذاری شده است.