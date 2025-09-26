پخش زنده
در پی وقوع یک فقره قتل در یکی از روستاهای ارومیه فرمانده انتظامی آذربایجان غربی دستور ویژهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به دنبال نزاع و درگیری در یکی از روستاهای ارومیه به علت اختلاف شخصی و تیراندازی منجر به قتل یک نفر، از همان لحظات اولیه دستور ویژهای از سوی فرمانده انتظامی استان برای دستگیری عوامل این جنایت صادر شد.
پر ونده در اختیار تیمی ویژه از کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفته است که به سر نخهای مهمی در این خصوص دست یافتهاند
امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و پلیس برابر قانون با افرادی که دست به جنایت چنین اقدامات مجرمانه و هنجار شکنانهای میزنند باشدت برخورد خواهد کرد.