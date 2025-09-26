محمدعلی باشه‌آهنگر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره وضعیت اکران فیلم متروپل اظهار داشت: بازخورد مردم از فیلم خوب بوده اما سانس‌هایی که برای نمایش آن در نظر گرفته شده، مناسب نیست؛ چرا که ۷۰ تا ۸۰ درصد مخاطبان در آن ساعات مشغول کار هستند و فرصت دیدن فیلم را ندارند.

او با اشاره به مشکلات چندساله این اثر افزود: فیلم‌سوزی برای متروپل از سه سال پیش آغاز شد؛ چرا که فیلم ابتدا توقیف شد و حالا هم نه تبلیغی برای آن دیده می‌شود و نه حتی بیلبوردی در سطح شهر نصب شده است.

باشه‌آهنگر درباره برنامه‌های آینده خود نیز گفت: برای ساخت فیلمی ماندگار و اثرگذار با موضوع دفاع ۱۲ روزه، نیازمند پژوهش مستقیم و اساسی هستیم. این کار ساده‌ای نیست و باید مقدمه و موخره مناسبی برای روایت فراهم شود.

وی در پایان خبر داد: در حال مذاکره برای ساخت یک مجموعه تلویزیونی درباره دفاع مقدس هشت‌ساله هستیم و اگر توافق نهایی صورت گیرد، به‌زودی کلید خواهد خورد.