تقدیر از مواضع رئیس جمهور در سازمان ملل در برابر جنایتکاران، تقدیر از مدال آوران کشتی آزاد و فرنگی ، اتحاد و یکپارچکی کلید مقابله با تحریم ها، محفوظ بودن حق غنی سازی برای ایران و تاکید بر تلاش برای مهار روان آب ها از مهمترین گزیده های خطبه های ائمه جمعه بود.

دهدشت

جت‌الاسلام سید عبدالمطلب تقوی، با استناد به حدیثی از پیامبر اسلام (ص)، اصلاح قلب را کلید دستیابی به دیدگاه‌های بزرگان دین دانست و تاکید کرد: اگر قلب انسان اصلاح شود، آنچه بزرگان دین می‌بینند، انسان‌های باتقوا نیز خواهند دید

خطیب جمعه دهدشت، در ادامه، به عملیات موفقیت‌آمیز نیروهای امنیتی علیه صهیونیست‌ها اشاره کرد و گفت: باید به سربازان امام زمان (عج) تبریک گفت که توانستند در یک عملیات بسیار دقیق تا عمق خانه‌های صهیونیست‌ها پیش بروند.

وی با بیان اینکه اطلاعات به دست آمده از این عملیات، شامل پرونده ۱۸۹ متخصص هسته‌ای اسرائیل، برای غرب و آمریکا مبهوت‌کننده بوده است، این اقدام را حاکی از قدرت نفوذ اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران دانست.

حجت‌الاسلام تقوی، سخنرانی رئیس جمهور در سازمان ملل را در راستای بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم اعتماد به استکبار، حرکتی در تراز انقلاب اسلامی خواند.

وی افزود: رئیس جمهور در سازمان ملل از مستضعفان دفاع کرد و مشکلاتی که دشمنان ایجاد کرده بودند را به جامعه بین‌المللی نشان داد که این اقدام نشان‌دهنده قدرت جمهوری اسلامی است.

وی از مدال‌آوران و جوانان ورزشکار ایرانی که باعث افتخارآفرینی برای کشور در عرصه‌های جهانی شدند، قدردانی کرد و این موفقیت‌ها را نشانه آینده‌نگری جوانان و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران دانست و خواستار قدردانی مسئولان از این جوانان شد.

لنده

حجت‌الاسلام سید هدایت محمودی‌اصل، به موارد مهم امور سیاست خارجی، امنیتی و اجتماعی پرداخت و بر حفظ عزت ملی، تقویت زیرساخت‌ها و همبستگی داخلی تأکید کرد.

امام جمعه لنده به ضرورت پرهیز از مذاکره تحمیلی با آمریکا اشاره کرد و گفت: آمریکا به‌دنبال تحمیل نتیجه است و هر مذاکره‌ای که از پیش شروط آن تعیین شده باشد، قابل قبول نیست.

محمودی اصل افزود: حق غنی‌سازی کشور محفوظ است و توقف فعالیت‌های هسته‌ای به‌عنوان شرط، مورد پذیرش ملت نمی‌باشد و لازم و ضروری است نقشه‌راه «مقاومت فعال» در همه حوزه‌ها از جمله امنیتی، علمی و اقتصادی اجرایی شود و نخبگان و دست‌اندرکاران راه‌های تقویت کشور را رصد و عملیاتی کنند.

هدایت محمودی‌اصل درباره دستاوردهای اطلاعاتی کشور گفت: عملیات پیچیده در دستیابی به اسناد رژیم صهیونیستی کار بزرگی بود و این کار جای تقدیر دارد.

امام جمعه لنده با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید بر نقش خانواده‌ها، معلمان و نخبگان در تربیت نسلی آگاه و متعهد تأکید کرد و ضمن قدردانی از برنامه‌های هفته دفاع مقدس و یادواره‌های برگزارشده، از مردم خواست در مراسم سالگرد شهید سید حسن نصرالله که همزمان با نماز مغرب و عشا در مسجد رسول اکرم برگزار می‌شود حضور یابند

لیکک

امام جمعه لیکک در جمع نمازگزاران این شهر با اشاره به بیانات حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی که در سخنانی تلویزیونی خطاب به مردم، اتحاد و یکپارچگی مستمر ملت ایران را،‌ مشتی پولادین بر فرق دشمن خواندند و با تشریح علتِ تسلیم نشدنِ ملت غیرتمند ایران در مقابل فشار و تهدید دشمن برای صرف نظر کردن از فناوری پرفایده غنی‌سازی اورانیوم، گفت : رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند مذاکره‌ای که آمریکا از اول نتیجه آن را مشخص و دیکته کند، ‌بی‌فایده و پرضرر است، چرا که دشمن زورگو را برای تحمیل هدف‌های بعدی به طمع می‌اندازد و هیچ ضرری را هم از ما دفع نمی‌کند و اینگونه مذاکرات را هیچ ملت باشرف و سیاستمدار خردمندی نمی‌پذیرد.

حجت الاسلام صلواتی با گرامیداشت و بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل فقید حزب الله لبنان افزود: سید حسن نصرالله نقش به سزایی در پیروزی های حزب الله داشت و این مرد بزرگ فعالیتهای پیروزمندانه ای را از خود به یادگار گذاشت.

وی اادامه داد: شهید سید حسن نصرالله نماد شجاعت و ایثار بود که با فداکاری خود، راهی روشن برای ادامه مبارزه با ظلم و استکبار ترسیم کرد.

وی از اقدامات شکوهمند سربازان گمنام امام زمان عج در راستای به دست آوردن اطلاعات محرمانه از جایگاه های حساس اسرائیل قدردانی کرد و گفت: افشای یکی ازبزرگترین ضربات اطلاعاتی تاریخ به رژیم صهیونی به همت دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت که انبوهی از اطلاعات و اسناد راهبردی و حساس از جمله هزاران سند مربوط به طرح‌ها و تاسیسات اتمی را از سرزمین‌های اشغالی خارج کرده است.

حجت الاسلام اسماعیل صلواتی از مواضع رئیس جمهور کشورمان در سازمان ملل قدردانی کرد.

پاتاوه

حجت الاسلام سیادت در خطبه سیاسی نماز با تبریک و گرامیداشت هفته دفاع مقدس را گرامی با تقدیر و تشکر از گردهمایی فرماندهان سپاه ، بسیج برادران وخواهران حوزه‌های بخش پاتاوه و سادات محمودی و همه بسیجیان که دربرپایی نمایشگاه فرهنگی و اقتصادی سپاه و بسیج خضور داشتند قدردانی و از زبان امامین انقلاب گفت:من از بسیجیان هیچ بدی ندیدم و نشنیدم ،من دست بازوی شما پاسداران و بسیجیان را می‌بوسم امیدوارم در قیامت با شما محشور شوم .

حجت الاسلام سیادت دربخشی دیگراز سخنان خودبا قدردانی از بازدید مدیر کل جهاد کشاورزی استان از بخش پاتاوه همچنین از برپایی میز خدمت جهاد کشاورزی شهرستان سپاسگزاری کرد و گفت: مسئولین بیشتر از گذشته ،در احیای اراضی، مهار آب‌ها، ایجاد سدها، تشویق کشاورزان ،دامداران ، و استفاده هرچه بیشتر از نعمت‌های بی‌کران الهی در طبیعت تلاش نمایند .

امام جمعه پاتاوه مطالبات مردم کشاورز و دامدار بخش بزرگ پاتاوه را برشمرد وگفت :آبیاری باید به صورت قطره‌ای وبه روز باشد. آبیاری سنتی باتوجه به خشکسالی‌های مکرر،جوابگو نیست، توزیع عادلانه اقلام کشاورزی و دامداری، رسیدگی به موقع از کشاورزی و دام مردم توسط مسئولین مربوطه اقدام شود.

خطیب جمعه شهرپاتاوه دربخش دیگری ازخطبه سیاسی «۸ربیع الثانی»سال روز ولادت حضرت امام حسن عسکری«ع»را تبریک گفت.