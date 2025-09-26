به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی فیروزآبادی در کارگروه اشتغال در هشترود گفت: امسال تا پایان سال ۳۰ هزار صفحه خورشیدی نصب خواهد شد و قادر خواهیم بود ۱۱۰ مگاوات برق تولید کنیم.

وی گفت: ۲۰۵ هزار مورد اشتغالزایی در طول یکسال گذشته داشتیم و تا پایان سال هم ۱۸۰ هزار مورد اشتغال به این رقم افزوده خواهد شود.

وی از خارج شدن ۸۰ هزار خانوار از چرخه کمیته امداد در یکسال گذشته خبر داد و افزود: تمرکز ما بر توانمندسازی و خارج شدن خانوار‌ها از چرخه کمیته امداد به واسطه ایجاد اشتغال پایدار است.

فیروزآبادی ایجاد صندوق ضمانت را راهی مناسب برای اشتغال زنان سرپرست خانوار برشمرد و گفت: ایجاد صندوق ضمانت ویژه زنان سرپرست خانوار راهکار مهم در پرداخت تسهیلات اشتغال به زنان سرپرست خانوار و توانمندشدن آنهاست.

فرامرز شهسواری نماینده مردم هشترود و چاراویماق در مجلس شورای اسلامی هم گفت: با توجه به وجود معادن مختلف از جمله آهن، کائولن و طلا در مناطق هشترود و چاراویماق خواستار تاسیس هلدینگ معادن و سرمایه گذاری عظیم در این حوزه هستیم تا بتوانیم ظرف چند سال آینده ریشه بیکاری را از این شهرستان‌ها قطع کنیم.

وی تخصیص اعتبار و تسهیلات کم بهره را از سوی کمیته امداد به کشاورزان تحت پوشش برای خرید ادوات کشاورزی از جمله تراکتور، کمباین و ماشین‌آلات خواستار شد.

ملامهدی مدیر کل کمیته امداد آذربایجان شرقی هم از خارج شدن ۲۳۰۰ نفر در ۶ ماهه نخست امسال از چرخه کمیته امداد در استان خبر داد و گفت: سال گذشته هم ۴۵۰۰ نفر از چرخه کمیته امداد خارج شدند.

وی افزود: امسال بیش از هزار نفر از اجرای آموزش مهارتی این نهاد بهره برده‌اند. ملامهدی گفت: پیش بینی می‌شود تا پایان امسال برای ۷۵۰۰ نفر فرصت شغلی جدید ایجاد شود.

حسنی فرماندار هشترود هم از اختصاص ۷ میلیارد تومان تسهیلات مشاغل خانگی خبر داد و گفت: این شهرستان رتبه دوم استانی در جذب تسهیلات مشاغل خانگی را دارد.

وی ایجاد نمایندگی کمیته امداد در شهر نظرکهریزی را خواستار شد و گفت: افراد تحت پوشش این بخش مجبور هستند برای دریافت خدمات به هشترود بیایند که این کار مستلزم هزینه اضافی برای مددجویان می‌شود.

وی از بانک‌های عامل خواست در پرداخت تسهیلات در بحث ضامن سختگیری نکنند.