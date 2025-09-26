پخش زنده
به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس، یادواره شهدای والامقام سریشآباد با محوریت شهید گرانقدر علیاکبر اسفندیاری، پنجشنبه ۳ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۱ در مسجد مهدیه سریشآباد برگزار گردید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این مراسم با حضور خانوادههای معظم شهدا، رزمندگان و ایثارگران، رئیس بنیاد شهید شهرستان قروه و جمعی از مسئولان شهرستانی و محلی برگزار شد و هدف از آن پاسداشت رشادتها و ایثارگریهای رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس و تجلیل از صبر و مقاومت خانواده شهید اسفندیاری بود.
سخنران این مراسم، سرهنگ جعفر غفاریان جانشین لشکر عملیاتی سپاه بیتالمقدس، ضمن تبریک هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: شهیدانی که در راه خدا مجاهدت کردند، نزد پروردگار زندهاند و میتوانند الهامبخش مقاومت و ایستادگی در برابر دشمنان باشند» وی افزود: شهدا با پایبندی به ولایت فقیه به عالیترین درجات معنوی رسیدند.
غفاریان در ادامه به ویژگیهای شخصیتی شهید علیاکبر اسفندیاری اشاره کرد و گفت: او جوانی وارسته، پرنشاط و فعال در عرصههای فرهنگی و ورزشی بود و هرگز از تلاش و خدمت خسته نمیشد. یاد و خاطره او برای همیشه در ذهنها ماندگار خواهد بود.
در حاشیه این مراسم نیز برنامههایی همچون تلاوت آیاتی از کلامالله مجید، اجرای سرود جمهوری اسلامی، سخنرانی، قرائت شعر توسط شاعر آیینی حجتالله مؤمنی، مداحی حاج حسن صادقی و روایتگری حاج مهدی فقیرزاده برگزار شد.
شهید علیاکبر اسفندیاری در سال ۱۳۴۰ در سریشآباد دیده به جهان گشود. عشق به ولایت و جهاد در راه اسلام موجب شد تا در کسوت رزمنده به جبهههای غرب و جنوب کشور اعزام شود. او بهعنوان مسؤول ادوات در لشکر ۲۷ محمد رسولالله (ص)، تیپ ۳۹ بیتالمقدس و تیپ نبیاکرم (ص) حضور یافت و در عملیاتهای والفجر مقدماتی، والفجر ۱، والفجر ۴ و خیبر حماسهآفرینی کرد. سرانجام در عملیات کربلای ۱ در منطقه مهران بر اثر اصابت راکت دشمن بعثی، با بدنی سوخته در سال ۱۳۶۵ به فیض شهادت نائل آمد و در زادگاهش سریشآباد، در کنار یاران شهیدش به خاک سپرده شد.