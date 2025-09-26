پخش زنده
پرونده رقابتهای تور جهانی تنیس جوانان با معرفی راه یافتگان به نیمهنهایی و فینال این مسابقات پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جدول اصلی مسابقات تور جهانی تنیس کمتر از ۱۸ سال به میزبانی کشورمان با برگزاری دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی بخش انفرادی و نیمه نهایی دونفره در زمینهای مرکز ملی تنیس پیگیری شد.
با انجام مرحله یک چهارم نهایی نتایج زیر بدست آمد:
پسران آیریک عابدین زاده – امیر حسین باربد (۳-۶ و ۱-۶ عابدین زاده)
مانی ملاعسگری – کیارش صادقی (۵-۷ و ۶-۷ ملاعسگری)
سام عطاران – رادین فهیمی (۱-۶ و ۶-۷ عطاران)
نادر کاروک – دانیال مشتاقی فر (۰-۶ و ۳-۶ مشتاقی فر)
در بخش دختران:
هانا شعبان پور – ال آی زحمتکش حلاجی (۰-۶ و ۱-۶ شعبان پور)
سارینا داوری – سارینا اخوان (۳-۶ و ۴-۶ اخوان)
ملینا عباس زاده – ارغوان سپهر (۲-۶ و ۴-۶ سپهر)
کیمیا کمالیان – هانا سلطانی (۲-۶،۳-۶، ۷-۶ کمالیان)
بخش دونفره پسران:
آیریک عابدین زاده- دانیال مشتاقی فر و رادین فهیمی -آرین چهرازی (۶-۲،۶-۷،۶-۱۰ چهرازی- فهیمی)
سام عطاران -مانی ملاعسگری و امیر حسین باربد و سپهراد خادمی زاده (۲-۶ و ۱-۶ عطاران- ملاعسگری)
بخش دونفره دختران:
ملینا عباس زاده- سارینا اخوان و ارغوان سپهر – سارینا داوری (عباس زاده- اخوان ۱-۶ و ۲-۶)
ال آی زحمتکش حلاجی – زهرا ملک پور افشار و آیلار بدرلو – رومینا رافعی (۴-۶،۶-۳، ۸-۱۰ زحمتکش حلاجی- ملک پور افشار)
مسابقات تور جهانی تنیس کمتر از ۱۸ سال (J۳۰) از ۲۹ شهریور تا ۵ مهر ماه در زمینهای مرکز ملی تنیس ایران در بخش دختران و پسران آغاز و در حال برگزاری است.
سرداوری این مسابقات بر عهده ندا کاظمی سرداور نشان سفید کشورمان است و امیر همایون صدری این دوره از رقابتها را مدیریت میکند.