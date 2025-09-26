پرونده رقابت‌های تور جهانی تنیس جوانان با معرفی راه یافتگان به نیمه‌نهایی و فینال این مسابقات پیگیری شد.

صعود مدعیان قهرمانی به نیمه‌نهایی و فینال تور جهانی تنیس جوانان

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جدول اصلی مسابقات تور جهانی تنیس کمتر از ۱۸ سال به میزبانی کشورمان با برگزاری دیدار‌های مرحله یک چهارم نهایی بخش انفرادی و نیمه نهایی دونفره در زمین‌های مرکز ملی تنیس پیگیری شد.

با انجام مرحله یک چهارم نهایی نتایج زیر بدست آمد:

پسران آیریک عابدین زاده – امیر حسین باربد (۳-۶ و ۱-۶ عابدین زاده)

مانی ملاعسگری – کیارش صادقی (۵-۷ و ۶-۷ ملاعسگری)

سام عطاران – رادین فهیمی (۱-۶ و ۶-۷ عطاران)

نادر کاروک – دانیال مشتاقی فر (۰-۶ و ۳-۶ مشتاقی فر)

در بخش دختران:

هانا شعبان پور – ال آی زحمتکش حلاجی (۰-۶ و ۱-۶ شعبان پور)

سارینا داوری – سارینا اخوان (۳-۶ و ۴-۶ اخوان)

ملینا عباس زاده – ارغوان سپهر (۲-۶ و ۴-۶ سپهر)

کیمیا کمالیان – هانا سلطانی (۲-۶،۳-۶، ۷-۶ کمالیان)

بخش دونفره پسران:

آیریک عابدین زاده- دانیال مشتاقی فر و رادین فهیمی -آرین چهرازی (۶-۲،۶-۷،۶-۱۰ چهرازی- فهیمی)

سام عطاران -مانی ملاعسگری و امیر حسین باربد و سپهراد خادمی زاده (۲-۶ و ۱-۶ عطاران- ملاعسگری)

بخش دونفره دختران:

ملینا عباس زاده- سارینا اخوان و ارغوان سپهر – سارینا داوری (عباس زاده- اخوان ۱-۶ و ۲-۶)

ال آی زحمتکش حلاجی – زهرا ملک پور افشار و آیلار بدرلو – رومینا رافعی (۴-۶،۶-۳، ۸-۱۰ زحمتکش حلاجی- ملک پور افشار)

مسابقات تور جهانی تنیس کمتر از ۱۸ سال (J۳۰) از ۲۹ شهریور تا ۵ مهر ماه در زمین‌های مرکز ملی تنیس ایران در بخش دختران و پسران آغاز و در حال برگزاری است.

سرداوری این مسابقات بر عهده ندا کاظمی سرداور نشان سفید کشورمان است و امیر همایون صدری این دوره از رقابت‌ها را مدیریت می‌کند.