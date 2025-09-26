به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران امروز جمعه تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در ورزشگاه خانگی خود میزبان سپاهان بود که این دیدار با برتری یک بر صفر سپاهان به پایان رسید.

تک گل سپاهان را در این دیدار احسان حاج‌صفی در دقیقه ۳۲ از روی ضربه ایستگاهی به ثمر رساند.

با این نتیجه سپاهان ۵ امتیازی شد و خیبر هم ۷ امتیازی باقی ماند. این نخستین برد شاگردان محرم نویدکیا در لیگ بیست‌وپنجم بود.

در دیگر دیدار این هفته که از ساعت ۱۷ آغاز شد، گل‌گهر سیرجان میزبان فولاد خوزستان بود که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

با این تساوی گل‌گهر هشت امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل کمتر در مقایسه با تراکتور در جایگاه دوم جدول قرار گرفت. فولاد هم سومین تساوی فصل خود را به دست آورد و ۶ امتیازی شد.