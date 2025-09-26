به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همایش جشنواره فرهنگی –ورزشی گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور قشر‌های مختلف مردم از شهرهای مختلف استان و مهمانانی از استان‌های کرمانشاه و اصفهان در پیرانشهر برگزار شد.

در بخشی از این همایش ۶۰ اسب سوار از ۳۰ شهر مختلف استان و استان‌های کرمانشاه و اصفهان هنر و مهارت‌های ورزشی خود را به نمایش گذاشتند.

پخت غذا‌های گرم بومی و محلی، مسابقات طناب کشی، جورابین و کشتی و اهدای جوایز از برنامه‌های جنبی این همایش بود.

