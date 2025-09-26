پخش زنده
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی گفت: برنامهریزی ما این است که ورزش آسان و ارزان در اختیار مردم قرار بگیرد و در این راستا برنامهها و طرحهای مختلفی در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی خلیلی در نشست انتخاب در مجمع انتخاب رئیس هیئت ورزشهای همگانی خوزستان که در اهواز برگزار شد اظهار کرد: عملکرد فدراسیون ورزشهای همگانی متفاوتتر از سایر فدراسیونها است؛ ما در این فدراسیون برای کسانی که به دنیا نیامده و تا زمانی که به دنیا میآیند و در قید حیات هستند باید برنامه داشته باشیم. این برنامه محقق نمیشود، جز اینکه تیم کاری قوی داشته باشیم و به تنهایی به جایی نمیرسیم.
او افزود: انجمنها و کمیتههای هیئت ورزشهای همگانی باید توسط افراد قوی اداره شوند، به صورتی که حتی باید قویتر از رئیس هیئت استان عمل کنند. ضمن اینکه روسای هیاتهای شهرستانی نیز باید قوی عمل کنند و بر عملکرد انجمنها و کمیتهها نظارت داشته باشند. باید به صورتی عمل شود که مردم متضرر نشوند.
رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی خاطرنشان کرد: در فدراسیون برنامه عملیاتی داریم و موظفیم آن را اجرا کنیم و تا زمانی که برنامه نداشته باشیم به جایی نخواهیم رسید و دچار روزمرگی خواهیم شد. در استانها نیز باید هیاتها برنامه عملیاتی داشته باشند و بدانند بر اساس آن برنامه قرار است به کجا برسند. در غیر این صورت در جا خواهیم زد و شرمنده مردم استان خواهیم شد.
او بیان کرد: یک سری طرحها در حال اجرا داریم که نتیجه آن برای کل مردم است. ما در دو بعد کار میکنیم؛ یکی اینکه ماهیت کار ما باید به صورتی باشد که با ایجاد شرایط لازم مردم ورزش کنند. مردم باید به سلامت و نشاط برسند که از طریق پیادهروی میتوانیم به این مهم دست پیدا کنیم. ورزشهای روزانه را هم داریم که آسان و در دسترس است. سال گذشته ۳۰۰۰ همایش پیادهروی در سطح کشور برگزار کردیم. یعنی نزدیک به ۱۰ میلیون نفر را از طریق این همایشها درگیر کردیم و باید تلاش کنیم پیادهروی در بین مردم جا بیفتد.
خلیلی وی با اشاره به طرحهای مختلف فدراسیون برای گسترش ورزش همگانی در بین مردم از جمله «گام ایران» و «ماوا»، گفت: همچنین امسال وقت بیشتری را برای ورزشهای روزانه اختصاص دادیم؛ در فاز اول ورزشهای پارکی را ساماندهی میکنیم و در این زمینه باید ایستگاههای ورزشی را شناسایی و مربیان را توانمند کنیم. همچنین به دنبال ایجاد یک سری تسهیلات و ارائه خدمات به ورزشکاران از طریق اسپانسرها در سطح کشور هستیم. در خوزستان هم باید ایستگاههای ورزشی و مربیان افزایش پیدا کند و نفرات استان در انجمنها و کمیتهها قوی شوند. باید هم برای انجمنها و کمیتهها و هم برای ورزش پیادهروی به عنوان ورزش آسان، ارزان و در دسترس مردم برنامه داشته باشیم.