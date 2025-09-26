به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،جهانی فرماندار سراب در آیین افتتاح ۲ باب مدرسه ۶ کلاسه گفت: مدرسه آزادی و عفت به همت خیر نیک اندیش حاج کرامت اسدی و با مشارکت اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس آذربایجان شرقی با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان احداث و تحویل آموزش و پرورش منطقه مهربان گردید.

وی گفت:در حوزه آموزش و پرورش منطقه مهربان نزدیک به ۷ مدرسه با ۴۸ کلاس درسی کلنگ زنی شده است و امیدواریم با اتمام آن نزدیک به ۱۰۰ درصد مدارس منطقه مهربان نوسازی و تجهیز شوند.

گفتنی است در پایان این مراسم از خیر مدرسه ساز حاج کرامت اسدی دمیرچی و خانواده وی تجلیل شد.