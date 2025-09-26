سرمازدگی زودرس پاییزی در شهرستان کیار استان چهارمحال و بختیاری، به حدود ۳۰۰ هکتار از مزارع ذرت خسارت وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کیار، با اعلام این خبر گفت: بر اساس برآورد‌های اولیه، از مجموع ۵۷۰ هکتار سطح زیرکشت ذرت در این شهرستان، حدود ۳۰۰ هکتار تحت تأثیر سرمازدگی قرار گرفته است.

کوروش رضایی افزود: این سرمازدگی علاوه بر کاهش عملکرد دانه ذرت، موجب کاهش کیفیت تغذیه‌ای ذرت علوفه‌ای نیز شده که می‌تواند زنجیره تأمین خوراک دام را تحت تأثیر قرار دهد.

وی انتخاب ارقام زودرس و مقاوم به سرما و رعایت تاریخ کشت مناسب را راهکار‌هایی برای کاهش خسارت ناشی از سرمازدگی عنوان کرد.