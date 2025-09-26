به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما ، اخبار این هفته از انتشار مجموعه کتابهای «در جنگ چه گذشت » در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کلید می خورد که نسل جدید را با حال و هوای دفاع مقدس دوازده روزه و دفاع مقدس بیشتر آشنا می کند.

نشر معارف هم در این هفته نشست های نقد وبررسی کتاب برگزار کرد که از آن جمله می توان به معرفی کتاب «چشم هایم در اورشلیم » در این انتشارات اشاره کرد .

کتابی نوشته مریم مقانی که به موضوع آزادی فلسطین و نقش جبهه مقاومت اشاره می کند.

این هفته همچنین آماری از خانه کتاب و ادبیات ایران منتشر شد که از شهریور ماه سال گذشته تا شهریور امسال ، بیش از 108 هزار نسخه کتاب به چاپ رسیده که این آمار از رشد 14 درصدی انتشار کتابها خبر می دهد.

هفته ای که پشت سرگذاشتیم با خبری از صادرات کتاب ایرانی هم همراه بود .

کتاب «دانشمندان بررگ تمدن ایرانی » که در انتشارات یونی دیالوگ اتریش منتشر شد.

این کتاب، به زبان آلمانی بوده و رایزنی فرهنگی ایران در اتریش در خصوص ترجمه و توزیع آن نقش داشته است .

محمد رضا شرفی خبوشان (نویسنده ) در این هفته از انتشار کتابی با عنوان «قاف اقیانوس » برای گروه سنی نوجوان خبر داد .

این کتاب، به معرفی تاریخچه خلیج فارس می پردازد و بحث های هویتی را زنده می کند .

کتاب های «بی کتاب» و « مجموعه بالای سرآب ها » از جمله آثار پیشین شرفی خبوشان است که اولی برنده جایزه کتاب سال شده است .