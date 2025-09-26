به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ ماکو ، شمالی ترین نقطه‌ای از میهن سرافراز مان است که در سایه همت بلند مردانش، مثل همیشه امن و آرام و در امنیت کامل است.

سربازان وطن در طول تاریخ، به ویژه در دوران دفاع مقدس، نقش حیاتی در حفاظت از مرز‌ها و تمامیت ارضی کشور ایفا کرده‌اند. دفاع مقدس، نه تنها به عنوان یک نبرد نظامی بلکه به عنوان یک آزمون بزرگ برای ملت ایران خصوصا سربازان وطن شناخته می‌شود.

سربازان می‌گویند: از دفاع مقدس و هشت سال جنگ تحمیلی درس ایثار و شجاعت یاد گرفته‌ایم و به عنوان یک سرباز تا جان دربدن داریم دربرابر متجاوزان به وطن ایستاده‌ایم، مرز و این پاسگاه مرزی خانه دوم ماست با عشق در آن برای وطن خدمت می‌کنیم.

سرهنگ حبیب زاده فرمانده هنگ مرزی ما کو نیز گفت:من در کنار نیرو‌های خدوم مرزبانی ماکو این اطمینان را به هموطنانم می‌دهیم که فرزندان رشید شما در جای جای این مرز‌ها حافظ آرامش و امنیت شما هستند و تهدیدات دشنان کوچکترین خللی در عزم و اراده این مردان و سربازان رشید ندارد.

فداکاری و ایثار سربازان عزیز کشورمان، نشانه‌ای از تقیدشان به ارزش‌های دینی و دفاع ملی از کیان ایران اسلامی است. شجاعت و فداکاری، سربازان ایران اسلامی، ضامن اقتدار و عزت ملی است.



خداقوت سرباز میهن