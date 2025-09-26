به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر زراعت استان گفت: ترویج و آموزش عملی در قالب روز مزرعه یکی از موثرترین روش‌های انتقال دانش فنی به بهره‌برداران است و موجب افزایش سطح آگاهی و انگیزه برای کشت محصولات جایگزین می‌شود.

قنبری افزود: در این مزرعه مراحل کاشت، داشت و برداشت، مزایای تناوب زراعی با گلرنگ، ارقام دیم و آبی، کشت‌های بهاره و پائیزه گلرنگ و نقش این گیاه در بهبود درآمد کشاورزان بررسی شد.