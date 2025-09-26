محمدمبین عظیمی کشتی‌گیر شایسته کردستانی در وزن ۹۲ کیلوگرم به اردوی تیم ملی دعوت شد.

دعوت کشتی گیر کردستانی به اردوی تیم ملی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، عظیمی تمرینات خود را از ۴ تا ۱۴ مهرماه در خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده، کمپ تیم‌های ملی کشتی در تهران پیگیری خواهد کرد.

این کشتی‌گیر سقزی پرافتخارترین آزادکار استان کردستان به شمار می‌رود و تاکنون موفق به کسب افتخارات متعددی از جمله:

مدال طلای نوجوانان و جوانان جهان

سه نشان طلای متوالی در پیکار‌های بین‌المللی جام جهان پهلوان تختی

مدال برنز مسابقات کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی آسیا ۲۰۲۵

رقابت‌های کشتی آزاد رده سنی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ طی روز‌های ۲ تا ۵ آبان‌ماه به میزبانی شهر نوی‌ساد در کشور صربستان برگزار خواهد شد.