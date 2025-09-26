به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیر منطقه ۲ سازمان آتش‌نشانی مشهد گفت: این حریق امروز حدود ساعت ۱۸ در یک انبار کارخانه کفش سازی رخ داد که تیم‌های اطفای حریق از چندین ایستگاه مشهد به محل اعزام شدند.

آتشپاد دوم حسن نجمی افزود: با توجه به وجود مواد سریع‌الاشتعال از جمله چرم، فوم‌های مصنوعی، چسب و کارتن در انباری با مساحت حدودی ۵۰۰ متری، مهار این آتش‌سوزی بیش از یک ساعت به طول انجامید.

مدیر منطقه ۲ آتش‌نشانی مشهد گفت خوشبختانه این حریق هیچ مصدومی نداشت و علت دقیق آتش‌سوزی و میزان خسارت وارده در دست بررسی است.