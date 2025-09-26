زمینی به ارزش ۲٠٠ میلیارد ریال به هلال احمر کمیجان اهدا شد تا بر شمار پایگاه‌های امدادی این شهرستان افزوده شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم هفدهمین سالگرد خاکسپاری شهدای گمنام قله نورالشهدا (دره گردو) اراک برگزار شد.

در این مراسم اقشار مختلف مردم با حضور بر مزار قهرمانان گمنام و قرائت فاتحه با آرمان‌های شهدا عهد و میثاقی دوباره بستند.

با هدف بررسی مسائل و مشکلات مردم، میز خدمت مسئولان در مسجد امام سجاد محله میانده تفرش برپا شد.

با کمک یک نیکوکار، زمینی به ارزش ۲٠٠ میلیارد ریال به هلال احمر برای ایجاد پایگاه امدادی در کمیجان اهدا شد.

با حضور جمعی از مردم و مسئولان مراسم یادبود شهدای روستای وفس برگزار و یاد و خاطره شهدای گرانقدر گرامی داشته شد.

به مناسبت هفته دفاع مقدس، یادواره شهدای شهر زاویه و دو شهید گمنام این شهر در مسجد جامع زاویه شهرستان زرندیه برگزار شد.

اولین یادواره شهدای روحانی شهرستان خنداب شهید (سید فخرالدین حسینی و شیخ عباس صالحی) در مصلی امام حسین (ع) شهر خنداب برگزار شد.

و یادواره شهدای شهرستان شازند در گلزار شهدای گمنام شهر شازند برگزار شد.