به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های شمس‌آذر قزوین و استقلال تهران در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران امشب (جمعه، ۴ مهر) به مصاف هم رفتند که این در دیدار در نیمه نخست با نتیجه صفر بر صفر به پایان رسید.

بازیکنان شمس‌آذر در دقایق ابتدایی فشار زیادی را روی دروازه استقلال وارد کردند و در چند صحنه موقعیت گلزنی خوبی داشتند، اما موفق به گلزنی نشدند. در ادامه هم استقلال فرصت‌هایی را ایجاد کرد که توپ مهاجمان راهی به دروازه حریف پیدا نکرد.

استقلال در این نیمه فرصت‌های بیشتری را ایجاد کرد، اما خط دفاعی منظم شمس‌آذر و عملکرد خوب دروازه‌بان‌های دو تیم به همراه فرصت سوزی مهاجمان باعث شد تا نیمه نخست این بازی بدون گل به پایان برسد.