با حمایت مجموعه‌ نیکان کاوه، سه هزار بسته‌ تحصیلی به ارزش بیش از ۱ میلیارد تومان در ساوه توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به همت مجموعه‌ نیکان کاوه، ۳هزار بسته‌ی تحصیلی در شهرستان ساوه توزیع شد.

حجه الاسلام رحیمی امام جمعه شهر ساوه گفت: اقدام توزیع مهربانی در بین دانش آموزان، عاقلانه و عالمانه است که می‌تواند به عنوان یک الگو در بین دیگر صاحبان صنایع قرار بگیرند.

حجه الاسلام سبزی نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ظرفیت‌های صنعتی ساوه ایجاب می‌کند که صنایع به مسئولیت‌های اجتماعی خود در حوزه‌های مختلف عمل نمایند تا مردم و خصوصا محرومین بتوانند، طعم حضور واقعی صنایع را احساس نمایند.

مدیر اجرایی گروه صنعتی هم گفت: در پانزدهمین سال توزیع بسته‌های تحصیلی، سه هزار بسته شامل اقلامی مانند کیف، دفتر، خودکار و مداد به ارزش بیش از ۱۰میلیارد ریال تهیه شده است.

جمشید رحیمی افزود: این بسته‌ها امسال با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و آموزش و پرورش قرارست به دانش آموزان محروم شناسایی شده توسط این دو نهاد رسانده شود.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان ساوه نیز ابراز داشت: در سال تحصیلی جدید، ۱۳۰۷ دانش آموز تحت حمایت و ۱۱۰ دانشجو از خدمات تحصیلی این نهاد بهره‌مند خواهند شد.