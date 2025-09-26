محمد رضا شرفی خبوشان (نویسنده) گفت: کتاب «قاف اقیانوس» که به تازگی نوشته‌ام کتابی است برای شناخت سرزمین ما و معرفی خلیج فارس به نوجوانان تا با هویت ملی خود بیشتر آشنا شوند.

این نویسنده در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود : نوجوانان با خواندن این کتاب می توانند به افق های باز و گشت و گذار در دنیا و کسب تجربه بیشتر فکر کنند .

وی گفت : این کتاب ،روایتی نو از سفر ناوگروه 86 نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دور دنیا است. کتاب در قالب داستان به بیان خاطرات برگزیده این سفر اشاره دارد از زبان روای که کودکی است تنها در بلم در دل دریا، کتاب حاضر به کوشش نشر معارف به چاپ رسیده و در اختیار علافه‌مندان به ادبیات داستانی قرارگرفته است.

آقای خبوشان گفت : قاف اقیانوس داستان ماجراجویی پسر نوجوانی است که به دلیل بازیگوشی‌هایش، خود را در میان دریا، گرفتار در یک قایق کوچک می‌یابد. او در حالی که با مرگ، تشنگی و گرسنگی روبرو است، تنها را ه نجات خود را در داستان‌گویی برای خودش می بیند. در این حالت، او شروع به روایت سفر دور دنیا توسط ناوگروه 86 می‌کند تا از ترس تنهایی و شرایط سختی که گیر افتاده، اندکی آرامش بیابد.

کتاب قاف اقیانوس در انتشارت معارف منتشر شده است .

کتاب «بی کتابی » که برگزیده جایزه کتاب سال است و «بالای آب ها » از جمله آثار شاخص و پیشین شرفی خبوشان است .