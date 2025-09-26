به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سردار قریشی در آئین افتتاح مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی سپاه حضرت ابالفضل لرستان، مهارت آموزی را برای کارکنان سپاه و سربازان وظیفه لازم دانست و گفت: این مجموعه ارزشمند به عنوان الگویی ناب در کشور و قابل توسعه در دیگر استان‌ها است.

سردار باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل لرستان گفت: برای تکمیل و بهره برداری از این مرکز که دارای ۲۰ کارگاه فنی و تخصصی است بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال هزینه شده است.