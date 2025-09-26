مراسم تکریم و معارفه امام جمعه پردیسان قم امروز برگزار شد و در آن از خدمات پنج ساله حجت الاسلام حامدی قدردانی و حجت الاسلام محققیان به عنوان امام جمعه جدید پردیسان معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مراسم تکریم و معارفه امام جمعه پردیسان امروز با حضور مسئولان شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و مدیران استانی برگزار شد.

در این مراسم از خدمات پنج ساله حجت الاسلام محمدرضا حامدی قدردانی و حجت الاسلام محمود محققیان به عنوان امام جمعه جدید پردیسان معرفی شد.

امام جمعه جدید پردیسان از اساتید سطوح عالی حوزه علمیه قم است که سابقه معاونت تهذیب حوزه علمیه قم، تدریس در حوزه و دانشگاه و تالیف چند جلد کتاب را کارنامه کاری خود دارد.

حجت الاسلام محققیان همچنین به مدت ده سال امام جماعت مسجد خاتم‌الانبیاء پردیسان است که به عنوان امام جماعت برگزیده استان معرفی شده است.

گفتنی است شهرک پردیسان حدود ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و یکی از مناطق شهری پرجمعیت و مهم شهر قم به حساب می‌آید.