\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0642\u0632\u0648\u06cc\u0646\u060c\u00a0\u062f\u0631 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0647\u0641\u062a\u0647 \u067e\u0646\u062c\u0645 \u0644\u06cc\u06af \u0628\u0631\u062a\u0631\u060c \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062c\u0630\u0627\u0628 \u0648 \u062d\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0648 \u0634\u0645\u0633 \u0622\u0630\u0631 \u0628\u0631\u0646\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a \u0648 \u062f\u0648 \u062a\u06cc\u0645 \u0628\u0647 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u062a\u0633\u0627\u0648\u06cc \u06cc\u06a9\u060c \u06cc\u06a9 \u0631\u0636\u0627\u06cc\u062a \u062f\u0627\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0628\u0627 \u06af\u0644 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u06f5\u06f4 \u0645\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u062d\u0645\u062f\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0641\u062a\u0627\u062f\u060c \u0627\u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0648 \u0628\u0631\u0648\u06cc \u0627\u0634\u062a\u0628\u0627\u0647 \u0645\u062f\u0627\u0641\u0639\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0635\u0627\u0626\u0628 \u0645\u062d\u0628\u06cc \u062f\u0631 \u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647 \u06f7\u06f2 \u06af\u0644 \u062a\u0633\u0627\u0648\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u062b\u0645\u0631 \u0631\u0633\u0627\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0627 \u0647\u0645\u06cc\u0646 \u0646\u062a\u06cc\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0628\u0631\u0633\u062f.