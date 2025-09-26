به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو؛ در این مراسم ورزشکاران کم توان در حالی که پرچم ملی کشورهای خود را با غرور در دست داشتند از مقابل جایگاه اصلی عبور کردند و رژه‌ای از اتحاد، اراده و امید را به نمایش گذاشتند.

پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی ایران نیز با گام‌های استوار یکی از ملی‌پوشان کشورمان به اهتزاز درآمد و مورد استقبال تماشاگران حاضر در ورزشگاه قرار گرفت.

مسابقات جهانی پارادوومیدانی از فردا شنبه ۵مهر تا ۱۳ مهر در پایتخت هند برگزار می‌شود و بیش از هزار ورزشکار برای کسب ۱۸۶ مدال در رشته‌های مختلف به رقابت خواهند پرداخت. این رقابت‌ها علاوه بر ارزش قهرمانی، نخستین مرحله انتخابی پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس نیز محسوب می‌شود.