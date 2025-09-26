پخش زنده
مراسم افتتاحیه مسابقات جهانی پارادوومیدانی ۲۰۲۵ با حضور کاروانهای ورزشی بیش از صد کشور جهان در ورزشگاه «جواهر لعل نهرو» دهلینو برگزار شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو؛ در این مراسم ورزشکاران کم توان در حالی که پرچم ملی کشورهای خود را با غرور در دست داشتند از مقابل جایگاه اصلی عبور کردند و رژهای از اتحاد، اراده و امید را به نمایش گذاشتند.
پرچم سهرنگ جمهوری اسلامی ایران نیز با گامهای استوار یکی از ملیپوشان کشورمان به اهتزاز درآمد و مورد استقبال تماشاگران حاضر در ورزشگاه قرار گرفت.
مسابقات جهانی پارادوومیدانی از فردا شنبه ۵مهر تا ۱۳ مهر در پایتخت هند برگزار میشود و بیش از هزار ورزشکار برای کسب ۱۸۶ مدال در رشتههای مختلف به رقابت خواهند پرداخت. این رقابتها علاوه بر ارزش قهرمانی، نخستین مرحله انتخابی پارالمپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس نیز محسوب میشود.