ذوب آهن در خانه مقابل تیم فوتبال آلومینیوم تن به شکست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان، تیمهای فوتبال ذوب آهن و آلومینیوم در هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر از ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه فولادشهر اصفهان به مصاف هم رفتند که این بازی در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود آلومینیوم پایلن یافت.
در نیمه اول، شاگردان قاسم حدادیفر و سید مجتبی حسینی نمایش پایاپایی داشتند اما آلومینیوم با استفاده از یک فرصت حساس موفق به باز کردن دروازه حریف شد.
در دقیقه ۳، گل آلومینیوم و در دقیقه توپ ۲۴ گل ذوبآهن پس از بازبینی صحنه توسط کمکداور ویدئویی این گل مردود اعلام شد.
اما در دقیقه ۵+۴۵، روی یک ضربه پنالتی، رحمان جعفری گل پیروزیبخش آلومینیو م را زد .
در نیمه دوم،تلاش ذوبآهن برای گل زنی نتیجه بخش نبود و حتی در دقیقه ۶۷ عرفان قهرمانی بازیکن ذوبآهن با دریافت کارت قرمز از زمین بازی اخراج شد و در نهایت بای دیدار بار تیم میهمان پایان یافت.
آلومینیوم با کسب این پیروزی ۶ امتیازی شد و ذوب آهن هم ۴ امتیازی باقی ماند.