روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی با انتشار اطلاعیهای در خصوص ابهامات و مسائل مطرح شده در خصوص برخی تغییرات در پرداخت کمک هزینه اولاد بازماندگان توضیح داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این اطلاعیه آمده است: پرداخت حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و بیشتر بازماندگان بدون تغییر ادامه دارد و تنها کمکهزینه اولاد برخی بازماندگان به دلیل مشکلات سیستمی موقتاً متوقف شده است.
به گفته روابط عمومی این سازمان، اصلاحات نرمافزاری در حال انجام است و مبالغ کسرشده در مستمری مهرماه اعمال خواهد شد. افراد مشمول میتوانند؛ موضوع را از طریق سامانه تلفنی و اینترنتی ۱۴۲۰ پیگیری کنند.