به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این اطلاعیه آمده است: پرداخت حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و بیشتر بازماندگان بدون تغییر ادامه دارد و تنها کمک‌هزینه اولاد برخی بازماندگان به دلیل مشکلات سیستمی موقتاً متوقف شده است.

به گفته روابط عمومی این سازمان، اصلاحات نرم‌افزاری در حال انجام است و مبالغ کسرشده در مستمری مهرماه اعمال خواهد شد. افراد مشمول می‌توانند؛ موضوع را از طریق سامانه تلفنی و اینترنتی ۱۴۲۰ پیگیری کنند.