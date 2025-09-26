پخش زنده
سردار وحیدی جانشین ستاد کل نیروهای مسلح گفت: استکبار جهانی تصور میکرد که جمهوری اسلامی ایران در جنگ دوازده روزه تسلیم خواهد شد در حالیکه ما این جنگ را پیش بینی و بارها آن را تمرین کرده بودیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جانشین ستاد کل نیروهای مسلح در یادواره شهدا در موسسه تخصصی اخلاق و معنویت آیت الله سعادت پرور (ره) گفت: استکبار جهانی تصور میکرد که جمهوری اسلامی ایران در جنگ دوازده روزه تسلیم خواهد شد در حالیکه ما این جنگ را پیش بینی و بارها آن را تمرین کرده بودیم.
سردار احمد وحیدی افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه، رهبر معظم انقلاب در خط مقدم، جنگ را اداره و میدان داری کردند.
وی با بیان اینکه در دفاع مقدس ۱۲ روزه، بیش از گذشته انقلابمان به جهان صادر شد گفت: در این نبرد، ریشههای ایمان مستحکم شد و در سرزمینهای اشغالی فلج اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده بود در صورتی که در ایران اینگونه نبود.
جانشین ستاد کل نیروهای مسلح افزود: امروز از آثار مقاومت این است که دنیا پشت جبهه مقاومت ایستاده و حتی کشورهای غیر اسلامی مثل برزیل و کلمبیا با فرهنگ مقاومت همراهی میکنند.
سردار وحیدی در ادامه با بیان اینکه ایران بدون ترس پایگاه آمریکایی العدید را هدف قرار داد و برای آنها آبرویی باقی نگذاشت و حساب کار دستشان آمد افزود: ما یک جا سراغ نداریم که کشوری مقابل تهاجم آمریکا بایستد و تسلیم نشود و حتی به این تجاوزات پاسخ بدهد.