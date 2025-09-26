به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «رادیو پاکستان»؛ نخست‌وزیر پاکستان در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به غزه گفت: این نسل‌کشی بی‌رحمانه وحشت وصف‌ناپذیری را بر زنان و کودکان تحمیل کرده است.

شهباز شریف همچنین به بیان مواضع این کشور در مسائل مهم منطقه‌ای و جهانی از جمله مسئله فلسطین، کشمیر، اسلام هراسی، تروریسم، اوضاع افغانستان، تغییرات اقلیمی و همچنین ترویج چندجانبه گرایی پرداخت.

وی با اشاره به حادثه «پهلگام» و جنگ چهار روزه با هند گفت: هند تلاش کرد از این تراژدی انسانی بهره‌برداری سیاسی کند و پس از رد پیشنهاد پاکستان برای تحقیقات بین‌المللی مستقل، به شهر‌های پاکستان حمله کرد و غیرنظامیان را هدف قرار داد.

نخست وزیر پاکستان افزود: پاکستان در چارچوب حق دفاع مشروع بر اساس ماده ۵۱ منشور سازمان ملل واکنش نشان داد.

وی گفت: هفت جنگنده هند در عملیات نیروی هوایی پاکستان سرنگون شدند.

نخست وزیر پاکستان در ادامه از کشور‌های چین، ایران و... برای حمایت دیپلماتیک از این کشور در جریان جنگ اخیر با هند قدردانی و تصریح کرد: میانجیگری و حمایت جامعه جهانی مانع از وقوع جنگ بزرگ شد.

نقض معاهده آب‌های سند توسط عمد به معنی اعلام جنگ است

«شهباز شریف» اقدام هند در تعلیق یکجانبه و غیرقانونی معاهده آب‌های سند را مغایر اصول حقوق بین‌الملل دانست و هشدار داد پاکستان به‌طور جدی از حق مسلم ۲۴۰ میلیون شهروند خود در این آب‌ها دفاع خواهد کرد.

وی تأکید کرد: هرگونه نقض این معاهده به‌مثابه اقدام جنگی است.

نخست وزیر پاکستان ضمن محکوم کردن تروریسم در همه اشکال آن یادآور شد که این کشور بیش از دو دهه در خط مقدم مبارزه جهانی با تروریسم بوده و بیش از ۹۰ هزار قربانی داده است.

به گفته وی امروز پاکستان با تروریسم حمایت‌شده خارجی روبه‌رو است و گروه‌هایی، چون تحریک طالبان پاکستان (TTP)، فتنه هندوستان و ارتش آزادی خواهد بلوچ (BLA) از خاک افغانستان علیه پاکستان عملیات می‌کنند.

نخست وزیر پاکستان خواستار اقدام قاطع دولت موقت افغانستان برای جلوگیری از استفاده تروریست‌ها از خاک این کشور شد.

شهباز شریف تاکید کرد: پاکستان به ثبات و صلح در افغانستان به‌طور مستقیم نیاز دارد و توسعه منطقه‌ای تنها در سایه ثبات و همکاری محقق می‌شود.

وی بر ضرورت رعایت حقوق بشر از سوی دولت موقت افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان، تاکید کرد.

شهباز شریف با هشدار نسبت به خطر ایدئولوژی‌های نفرت‌محور همچون هندوتوای هند گفت: هیچ جایی برای تبعیض و خشونت علیه ادیان و انسان‌ها وجود ندارد.

وی در ادامه از انتصاب فرستاده ویژه سازمان ملل برای مقابله با اسلام‌هراسی نیز استقبال کرد.

رئیس دولت پاکستان با یادآوری سیل‌های ویرانگر ۲۰۲۲ و ۲۰۲۵ در این کشور گفت: پاکستان که کمتر از یک درصد از انتشار گاز‌های گلخانه‌ای جهانی سهم دارد، اما همچنان قربانی اصلی تغییرات اقلیمی است.

شهباز شریف خسارات ناشی از این بلایا را بالغ بر ده‌ها میلیارد دلار و آوارگی میلیون‌ها نفر توصیف کرد و خواستار اقدام فوری و جمعی جامعه جهانی شد.

وی با اشاره به شراکت راهبردی دولت اسلام آباد با چین، کریدور اقتصادی چین ـ پاکستان را بخشی مهم از ابتکار «کمربند و جاده» خواند که به پیشرفت و توسعه پاکستان کمک کرده است.

شهباز شریف همچنین گفت: پاکستان به عنوان عضو غیر دائم شورای امنیت نقش سازنده‌ای در پیشگیری از منازعات ایفا کرده است.

نخست‌وزیر پاکستان در پایان تأکید کرد کشورش همواره مدافع صلح، عدالت و توسعه خواهد بود و از سازمان ملل نیرومندتر و چندجانبه‌گرایی مشارکتی حمایت می‌کند.