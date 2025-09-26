به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم‌های استقلال خوزستان و مس رفسنجان در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران شامگاه جمعه ۴ مهر با قضاوت علی سام و در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲ بر صفر شاگردان امیر خلیفه اصل به پایان رسید.

در دقیقه ۴۴ استقلال خوزستان از سمت چپ حمله‌ای را تدارک دید و وارد محوطه جریمه مس شد که در نهایت امیرحسین جلالی‌وند با یک شوت گل اول این تیم را به ثمر رساند. این پایان کار آبی‌های خوزستان نبود و در دقیقه ۵۸ حجت احمدی روی پاس عارف رستمی گل دوم را به ثمر رساند.

نومن کوردیچ، بازیکن مس رفسنجان در دقیقه ۵+۹۰ با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد.

استقلال خوزستان با کسب این پیروزی ۵ امتیازی شد و مس رفسنجان ۲ امتیازی باقی ماند.