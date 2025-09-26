هفته پنجم لیگ برتر فوتبال
رسول خطیبی دست خالی از آبادان برگشت
تیم استقلال خوزستان در دیداری خانگی از هفته پنجم لیگ برتر فوتبال موفق شد مس رفسنجان را شکست دهد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیمهای استقلال خوزستان و مس رفسنجان در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال ایران شامگاه جمعه ۴ مهر با قضاوت علی سام و در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۲ بر صفر شاگردان امیر خلیفه اصل به پایان رسید.
در دقیقه ۴۴ استقلال خوزستان از سمت چپ حملهای را تدارک دید و وارد محوطه جریمه مس شد که در نهایت امیرحسین جلالیوند با یک شوت گل اول این تیم را به ثمر رساند. این پایان کار آبیهای خوزستان نبود و در دقیقه ۵۸ حجت احمدی روی پاس عارف رستمی گل دوم را به ثمر رساند.
نومن کوردیچ، بازیکن مس رفسنجان در دقیقه ۵+۹۰ با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد.
استقلال خوزستان با کسب این پیروزی ۵ امتیازی شد و مس رفسنجان ۲ امتیازی باقی ماند.