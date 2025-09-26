معاون سازمان فنی حرفه ای کشور:
نیمی از کارجویان کشور مهارت ندارند
معاون سازمان آموزش فنیوحرفهای گفت: نیمی از افرادی که در جستجوی کار هستند مهارتهای لازم را ندارند
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛
معاون آموزش و برنامه ریزی سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور در حاشیه بازدید از اجرای طرح همنوا در هنرستان ماهر بابل گفت طرح همنوا؛ طرحی برای بهرهمندی دانشآموزان هنرستانی از تجهیزات و آموزشهای باکیفیت با همآفرینی بیندستگاهی وزارتخانههای تعاون، کارو رفاه اجتماعی و آموزشوپرورش و این سازمان است.
سید جمیل احمدی با اشاره به اینکه طرح همنوا، تجلی اراده ملی برای همافزایی ظرفیتهای آموزشی کشور است افزود: تلاش مییشود با پیوند هنرستانها و مراکز آموزش فنیوحرفهای، مسیر توانمندسازی نسل آینده هموار شود:
او با بیان اینکه بیش از یکصدهزار دانش آموز از ظرفیت طرح همنوا بهرهمند میشوند، ادامه داد: این طرح با استناد به قوانین جاری کشور و با بهرهگیری از نمونههای موفق جهانی، گامی عملی در جهت تحقق اهداف کلان نظام آموزش مهارتی و حرفهای کشور خواهد بود.
معاون آموزش و برنامه ریزی سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور گفت: نیمی از کارجویان با کسری مهارت روبهرو هستند، اما دانشآموزان هنرستانی جزو این دسته نیستند، چون با کسب مهارت به افرادی پرتوان و قدرتمند تبدیل میشوند.
احمدی از پیوند ۶۵۰ مرکز آموزش فنیوحرفهای در این سازمان و نزدیک ۵ هزار هنرستان در آموزشوپرورش خبر داد و افزود: موضوع عدالت آموزشی به عنوان مهمترین مسأله میتواند آینده ایران را تغییر دهد.
معاون سازمان فنی حرفهای کشور به صدور مجوز برای هنرستانهای وابسته به آموزش فنی حرفهای اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۵ هنرستان کد دریافت کردند و ۲۵ هنرستان نیز درخواست کد دادند تا به عنوان هنرستان وابسته در کنار آموزش و پرورش فعالیت داشته باشند.
وی از تجهیز ۵۰ کارگاه انرژیهای تجدید پذیر و بهینه سازی در سازمان فنی و حرفهای کشور خبر داد و گفت: به زودی این کارگاهها مورد بهرهبرداری قرار میگیرد.